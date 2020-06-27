ВОЗ: Вторая по масштабам вспышка Эболы остановлена

PanARMENIAN.Net - Местные органы здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявили об окончании вспышки лихорадки Эбола, которая продолжалась в Африке в течение почти двух лет. Это была вторая по величине вспышка смертельного вирусного заболевания за всю историю, в ходе которой заразились более 3400 человек и 2280 погибли, пишет National Geographic.

Эпидемия началась в августе 2018 года в северо-восточном регионе Конго. К середине 2019 года эта вспышка превзошла все предыдущие за исключением вспышки в Западной Африке в период с 2014 по 2016 годы. Тогда были инфицированы почти 30 тысяч человек и зафиксировано более 11 тысяч смертельных случаев. Летальность нынешней эпидемии составила 66%. Это не рекорд – во время одной из вспышек погибли 90% заразившихся.

Впервые с тех пор, как лихорадка Эбола была обнаружена в 1970-х годах, у работников здравоохранения была надежная и эффективная вакцина от вируса. По данным ВОЗ, около 300,000 человек были вакцинированы, в том числе в близлежащих регионах и странах, где существует угроза распространения заболевания.

К сожалению, вооруженный конфликт в регионе и давнее недоверие к медицинским работникам со стороны жителей препятствовали усилиям по борьбе с распространением болезни. Так, в апреле 2019 года в результате нападения вооруженных людей на больницу погиб эпидемиолог ВОЗ доктор Ричард Валери Музоко Кибунг, помогавший стране справляться с эпидемией.

ВОЗ намеревалась объявить об окончании вспышки еще в апреле 2020 года, через 50 дней после того, как стало известно о последнем случае заболевания. Но за несколько дней до истечения этого срока был обнаружен новый случай.

Исследователи отмечают, что это не конец эпидемии лихорадки Эбола в Африке. В других местах Конго уже обнаружили еще одну небольшую вспышку, которая не связана с другими случаями. По данным ВОЗ, вирусом заразились 17 человек, 11 из них умерли.

Геморрагическая лихорадка Эбола - острая высококонтагиозная болезнь, вызванная одноименным вирусом. Впервые он был идентифицирован в экваториальной провинции Судана и прилегающих районах Заира (сейчас Демократическая республика Конго) в 1976 году. Вирус был выделен в районе реки Эболы, откуда и произошло название.