Армянка стала мэром Страсбурга

PanARMENIAN.Net - Мэром Страсбурга избрана представительница французской партии «Зеленых», эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян.

По итогам состоявшегося 28 июня второго тура муниципальных выборов Барсегян набрала 41.7% голосов, пишет Franceinfo.

39-летняя армянка опередила своих соперников: Алена Фонтанела (LREM), первого помощника уходящего мэра Ролана Риса (34.95%) и социалиста Катрин Траутманн (23.33%).

Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург. Барсегян сотрудничает и с Арменией, осуществляя проекты в области экотуризма, защиты окружающей среды и утилизации отходов.

Бабушка Жанны Барсегян - Перчуи Барсегян была одной из трех женщин-членов парламента Первой Республики Армения в 1919 году.