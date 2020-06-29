Армянка стала мэром Страсбурга
29 июня 2020 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэром Страсбурга избрана представительница французской партии «Зеленых», эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян.
По итогам состоявшегося 28 июня второго тура муниципальных выборов Барсегян набрала 41.7% голосов, пишет Franceinfo.
39-летняя армянка опередила своих соперников: Алена Фонтанела (LREM), первого помощника уходящего мэра Ролана Риса (34.95%) и социалиста Катрин Траутманн (23.33%).
Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург. Барсегян сотрудничает и с Арменией, осуществляя проекты в области экотуризма, защиты окружающей среды и утилизации отходов.
Бабушка Жанны Барсегян - Перчуи Барсегян была одной из трех женщин-членов парламента Первой Республики Армения в 1919 году.
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