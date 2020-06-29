В Ахалкалаки от коронавируса скончался вернувшийся из Армении мужчина

PanARMENIAN.Net - Житель одного из сел Ахалкалакского муниципалитета скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчине было 82 года.

Скончавшийся от коронавируса 10 дней назад со своим сыном приехал из Армении и проходил карантинный срок. Он жил в одном из сел Ахалкалакского муниципалитета, но долгое время находился в Ереване. Из-за сложившейся ситуации не мог вернуться домой. До окончания срока карантина оставалось всего 4 дня, пишет Jnews.ge.

Он попал в больницу из-за высокого давления и сердечной недостаточности.

«Во время карантина его давление поднялось, и его отвезли в больницу. Мужчине было 82 года, он на карантине оставался со своим сыном, срок карантина истекал через 4 дня»,- сказал директор Центра общественного здравоохранения Ахалкалаки Аветик Тонаканян.

Во время пересечения границы и при поступлении на карантин его состояние было нормальным. В.Б лечился в больнице города Рустави.

Мужчину уже привезли в село и похоронили. 82-летний гражданин Грузии В.Б. стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране.

Всего в Грузии выявлено 924 случая коронавируса, 785 человек уже выздоровели.