В Ахалкалаки от коронавируса скончался вернувшийся из Армении мужчина
29 июня 2020 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Житель одного из сел Ахалкалакского муниципалитета скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчине было 82 года.
Скончавшийся от коронавируса 10 дней назад со своим сыном приехал из Армении и проходил карантинный срок. Он жил в одном из сел Ахалкалакского муниципалитета, но долгое время находился в Ереване. Из-за сложившейся ситуации не мог вернуться домой. До окончания срока карантина оставалось всего 4 дня, пишет Jnews.ge.
Он попал в больницу из-за высокого давления и сердечной недостаточности.
«Во время карантина его давление поднялось, и его отвезли в больницу. Мужчине было 82 года, он на карантине оставался со своим сыном, срок карантина истекал через 4 дня»,- сказал директор Центра общественного здравоохранения Ахалкалаки Аветик Тонаканян.
Во время пересечения границы и при поступлении на карантин его состояние было нормальным. В.Б лечился в больнице города Рустави.
Мужчину уже привезли в село и похоронили. 82-летний гражданин Грузии В.Б. стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране.
Всего в Грузии выявлено 924 случая коронавируса, 785 человек уже выздоровели.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
ВОЗ: Moderna Афеяна ‒ в числе компаний-лидеров по разработке вакцины от коронавируса Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом
В Армении выявлено 482 новых случая коронавируса: Еще 181 пациент вылечился От последствий вируса за сутки умерло 7 человек
Армянка стала мэром Страсбурга Барсегян набрала 41.7% голосов
ВОЗ: Вторая по масштабам вспышка Эболы остановлена В ходе этой вспышки заразились более 3400 человек и 2280 погибли