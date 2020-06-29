В Армении выявлено 482 новых случая коронавируса: Еще 181 пациент вылечился

PanARMENIAN.Net - В Армении 29 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 482 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 25,127, из которых активных кейсов - 11,254.

За сутки вылечился 181 пациент. Общее число выздоровевших составляет 13,297.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 433 - от коронавируса, еще 143 - от других заболеваний.

За все время проведен 110,571 тест.

Обычно после выходных показатели выявленных новых случаев относительно низкие из-за небольшого числа проведенных тестов.