ВОЗ: Moderna Афеяна ‒ в числе компаний-лидеров по разработке вакцины от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опережает другие компании в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил ведущий научный руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Опытная вакцина разработки американской компании инженера-армянина Нубара Афеяна Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля, добавила Сваминатан, пишут «Ведомости».

Она отметила, что ВОЗ также ведет переговоры с несколькими производителями из Китая и с индийскими учеными. Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом.

В проекте плана ВОЗ от 24 июня перечислена 141 разрабатываемая вакцина от коронавируса, 16 из них проходят клинические испытания.