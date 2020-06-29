ВОЗ: Moderna Афеяна ‒ в числе компаний-лидеров по разработке вакцины от коронавируса
29 июня 2020 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опережает другие компании в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил ведущий научный руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
Опытная вакцина разработки американской компании инженера-армянина Нубара Афеяна Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля, добавила Сваминатан, пишут «Ведомости».
Она отметила, что ВОЗ также ведет переговоры с несколькими производителями из Китая и с индийскими учеными. Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом.
В проекте плана ВОЗ от 24 июня перечислена 141 разрабатываемая вакцина от коронавируса, 16 из них проходят клинические испытания.
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