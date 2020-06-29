Дело сестер Хачатурян вновь направили в Генпрокуратуру РФ
29 июня 2020 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России направил дело об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. СКР сделал это по завершении дополнительного расследования и после окончания знакомства сестер с материалами дела, не изменив своих прежних выводов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и адвокатов. Если дело будет направлено в суд, адвокаты потребуют его рассмотрения с участием присяжных.
Отмечается, что к 25 томам дела добавились еще три тома. Для дополнительного расследования следователи, в частности, снова допросили директора школы, где учились девочки, их классного руководителя, представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Сами сестры повторили свои ранее данные показания, после чего вместе со своими адвокатами подписали протоколы о завершении ознакомления с материалами дополнительного расследования. Адвокаты попросили приобщить к делу несколько жалоб и ходатайств, в том числе – об объединении двух уголовных дел в отношении сестер.
Защита также просила при направлении дела в Генпрокуратуру перечислить ее доказательства и доводы о действиях сестер в условиях необходимой обороны. Это, считают адвокаты, является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности.
В СКР полагают, что материалы в отношении старших сестер – Крестины и Ангелины – должны быть рассмотрены в суде по существу, а младшей из сестер — Марии — необходимо принудительное лечение. Мария на момент совершения преступления была несовершеннолетней, но позже эксперты признали ее невменяемой. По оценке адвокатов, сейчас девушка адекватна, не опасна для окружающих и может давать показания в суде присяжных.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 году. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними.
В конце мая сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили.
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