Экологическая катастрофа в Азербайджане: Кура высыхает
29 июня 2020 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане на реке Кура – самой большой на Кавказе – продолжается экологическая катастрофа: воды Каспийского моря затопили речную долину и продолжают продвигаться по руслу реки, пишет haqqin.az.
Морская вода смешалась с речной на протяжении 60 километров и достигла Нефтчалинского района. По этой причине в Нефтчале и селах района население испытывает проблемы с питьевой водой. Питьевая вода завозится в Нефтчалинский район на водовозах из Сальяна.
Вода в Куре в районе стала настолько соленой, что непригодна для рогатого скота и поливных работ. Местные жители говорят, что в некоторых местах наблюдается падеж скота от нехватки воды. Работы по предотвращению разлива Куры и углублению ее русла также стали причиной того, что морская вода заполнила дельту реки.
Глобальное потепление, наблюдаемое в последние годы, и неправильное использование водных ресурсов привели к тому, что объем поступающей в Азербайджан воды из Куры снизился на 25%, а из реки Аракс – на 60%.
Питание Куры смешанное: на 36 % снеговое, на 30 % подземное, на 20 % дождевое и на 14 % ледниковое. Свое начало река берет на северо-востоке Турции, в провинции Карс. Оттуда она течет через Грузию в Азербайджан, где впадает в Каспийское море. Длина реки составляет 1515 километров. Возле Сабирабада Кура соединяется со своим самым большим притоком рекой Аракс.
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