Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен

PanARMENIAN.Net - В России планируют упростить условия въезда в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России», - отметил он.

Иванов сообщил, что законопроект также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении Российской Федерации по ходатайству родственника-россиянина: это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки, дедушки граждан РФ.

«Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений», - сообщил Иванов.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе. Предполагается, что оформить российскую визу, не выходя из дома, уже с 1 января 2021 года смогут граждане 53 стран. При этом в МИД не исключают, что со временем электронные визы станут многократными, а туристические визы будут выдавать на несколько лет.