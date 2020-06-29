Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен
29 июня 2020 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В России планируют упростить условия въезда в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».
«Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России», - отметил он.
Иванов сообщил, что законопроект также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении Российской Федерации по ходатайству родственника-россиянина: это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки, дедушки граждан РФ.
«Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений», - сообщил Иванов.
Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе. Предполагается, что оформить российскую визу, не выходя из дома, уже с 1 января 2021 года смогут граждане 53 стран. При этом в МИД не исключают, что со временем электронные визы станут многократными, а туристические визы будут выдавать на несколько лет.
Photo. TASS
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
В Армении выявлено 482 новых случая коронавируса: Еще 181 пациент вылечился От последствий вируса за сутки умерло 7 человек
В Ахалкалаки от коронавируса скончался вернувшийся из Армении мужчина Он попал в больницу из-за высокого давления и сердечной недостаточности
Армянка стала мэром Страсбурга Барсегян набрала 41.7% голосов
ВОЗ: Вторая по масштабам вспышка Эболы остановлена В ходе этой вспышки заразились более 3400 человек и 2280 погибли