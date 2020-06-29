После ЧМ-2018 в РФ остались более 2000 иностранцев

PanARMENIAN.Net - Более 2000 иностранцев до сих пор не покинули Россию после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил заместитель главы МИД России статс-секретарь Евгений Иванов.

«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2000 иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», - отметил он, пишет «Коммерсантъ».

Чемпионат мира двухлетней давности прошел летом 2018 года, с середины июня по середину июля, на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале победившая Хорватию.