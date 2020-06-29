Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы 2020
29 июня 2020 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения улучшила показатели в Индексе экономической свободы (Index of Economic Freedom), поднявшись на 13 строчек с 47 места и заняв 34 место из 180 стран.
Армения из группы «относительно свободных» перешла в группу «в основном свободных» стран и расположилась между Руандой (33 место) и Макао (45 место).
Авторы рейтинга оценивают уровень свободы экономики в Армении в 70.6 балла, этот показатель повысился на 2.9 пункта по сравнению с 2019 годом.
Отмечается, что общий балл увеличился из-за значительного скачка фискального показателя здоровья. Армения занимает 18 место среди 45 стран европейского региона, общий балл страны чуть выше среднего по региону и значительно выше среднего по миру.
Авторы доклада сообщают, что для привлечения больше инвестиций и перехода из группы «в основном свободных» в группу «свободные» Армении необходимо «более пристально сосредоточиться на повышении стратегической эффективности и целостности правительства».
Из соседних стран Грузия занимает в рейтинге 12 место, Азербайджан - 44-е, Белоруссия - 88-е, Россия - 94-е.
Индекс возглавили Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, последние места заняли Куба, Венесуэла и Северная Корея.
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