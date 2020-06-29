В России число случаев коронавируса превысило 640,000

PanARMENIAN.Net - В России за сутки выявили 6719 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Четвертый день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000.

Общее число случаев заражения в стране составляет 641,156 в 85 регионах. Умерли за день 93 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9166, пишут «Ведомости».

За сутки полностью выздоровели 4343 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 403,430 человек. Продолжают лечение 228,560 больных.

В Москве общее число случаев заражения достигло 220,853. Лечение продолжают 68,990 человек. С начала пандемии в Москве скончался 3761 пациент.

Число случаев коронавируса в мире, по данным на 29 июня, превысило 10.1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2.5 млн из них приходится на США, более 1.3 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев.