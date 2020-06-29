В Армении 529 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии, 123 - в критическом
29 июня 2020 - 19:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 529 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил 29 июня премьер-министр РА Никол Пашинян.
По его словам, еще 123 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. 1739 больным поставлен диагноз пневмония. По словам премьер-министра, это означает, что их состояние может стать тяжелым или критическим в любой момент.
По словам Пашиняна, всем в Армении необходимо пересмотреть свое противоэпидемическое поведение, иначе ситуация не будет преодолена.
По состоянию на 29 июня, в стране число случаев коронавируса достигло 25,127, из которых активных кейсов - 11,254. Общее число выздоровевших составляет 13,297. От последствий вируса умерло 433 человека, еще 143 - от других заболеваний.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
В России число случаев коронавируса превысило 640,000 За сутки полностью выздоровели 4343 пациента
Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы 2020 Армения из группы «относительно свободных» перешла в группу «в основном свободных» стран
После ЧМ-2018 в РФ остались более 2000 иностранцев Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами
Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года