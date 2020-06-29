В Армении 529 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии, 123 - в критическом

PanARMENIAN.Net - В Армении 529 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил 29 июня премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, еще 123 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. 1739 больным поставлен диагноз пневмония. По словам премьер-министра, это означает, что их состояние может стать тяжелым или критическим в любой момент.

По словам Пашиняна, всем в Армении необходимо пересмотреть свое противоэпидемическое поведение, иначе ситуация не будет преодолена.

По состоянию на 29 июня, в стране число случаев коронавируса достигло 25,127, из которых активных кейсов - 11,254. Общее число выздоровевших составляет 13,297. От последствий вируса умерло 433 человека, еще 143 - от других заболеваний.