Главы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию
30 июня 2020 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведет видеоконференцию со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
«29 июня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями МГ ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего представителя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком.
Глава МИД Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы процесса мирного урегулирования вопроса Нагорного Карабаха»,– говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы была достигнута договоренность 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ провести видеоконференцию между главами МИД Армении и Азербайджана.
Последняя видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 21 апреля.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ВОЗ отправит в Китай экспертов для поиска источника Covid-19 Мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка, заявил глава ВОЗ
Арцах направит гумпомощь в США По словам Мелкумяна, помощь невелика и скорее носит символический характер
«Доброта не спасла»: Гагик Царукян заразился коронавирусом На своей странице в Facebook политик опубликовал видео, в котором говорит, что «добрых людей коронавирус не коснется»
Обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров Системный апдейт стал причиной увеличенного времени загрузки компьютеров