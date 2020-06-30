Главы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведет видеоконференцию со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«29 июня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями МГ ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего представителя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком.

Глава МИД Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы процесса мирного урегулирования вопроса Нагорного Карабаха»,– говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы была достигнута договоренность 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ провести видеоконференцию между главами МИД Армении и Азербайджана.

Последняя видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 21 апреля.