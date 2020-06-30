ВОЗ - о ситуации с коронавирусом: Худшее еще впереди

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что худшее с пандемией коронавируса, возможно, все еще впереди.

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса, если правительства не начнут проводить грамотную политику по обузданию эпидемии, вирусом рискуют заразиться гораздо больше людей, чем сейчас.

Вот уже полгода мир борется с неизвестным ранее коронавирусом, и несмотря на принимаемые меры, пандемия не только не остановилась, но продолжает распространяться и убивает сотни тысяч человек, заявил глава ВОЗ.

По его словам, пандемия выявила самые лучшие и самые худшие качества людей: «С одной стороны, по всему миру мы видим проявления стойкости, креативности, солидарности и доброты. В то же время мы становимся свидетелями стигматизации, дезинформации и политизации пандемии».

«Мы постоянно говорим о том, что ключевым условием успеха действий по спасению людей и минимизации социально-экономических последствий является национальное единство и глобальная солидарность», - напомнил руководитель ВОЗ. Он предупредил, что всем странам придется решать, как нам «жить с вирусом», поскольку это станет «новой нормой». А сейчас нужно остановить его распространение, ведь при том, что кое-где ситуация улучшается, в глобальном масштабе темпы распространения пандемии только растут. Во многих странах, где были сняты введенные раньше жесткие ограничения, появляются новые случаи заражения Covid-19.

За шесть месяцев с начала эпидемии, разгоревшейся в китайском Ухане, ее жертвами во всем мире стали более 500 тысяч человек, число зараженных превысило 10 млн.