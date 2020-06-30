Кардашьян продает 20% своей компании KKW Beauty за $200 млн

PanARMENIAN.Net - Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст продает 20-процентную долю в своей косметической компании KKW Beauty лидеру бьюти-индустрии Coty (владеет брендами CoverGirl, Sally Hansen и Remmel и многими другими) за $200 млн. Это уже вторая за год крупная сделка по продаже активов с участием семейства Кардашьян.

Согласно условиям сделки, о которой было объявлено 29 июня, KKW Beauty была оценена в $1 млрд. Теперь состояние Ким Кардашьян-Уэст Forbes оценивает в $900 млн.

Отмечается, что после этой сделки, которая должна закрыться в начале 2021 года, Кардашьян-Уэст останется мажоритарным акционером KKW beauty, сохранив 72% в компании.

По оценкам Forbes, ее матери - Крис Дженнер - принадлежит 8% бизнеса. Как сообщает Coty, Ким продолжит руководить креативным направлением, тогда как Coty займется расширением продуктовой линейки за пределами декоративной косметики.

Ранее в 2020 году сводная сестра Кардашьян-Уэст, Кайли Дженнер, тоже заключила крупную сделку с Coty, когда продала 51% своей компании Kylie Cosmetics при оценке в $1.2 млрд. В результате сделки состояние Дженнер достигло почти $900 млн. Kylie Cosmetics и KKW Beauty, наряду с Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty и Glossier, вошли в число брендов, которые добились заоблачных оценок благодаря маркетингу, ориентированному на соцсети.

Кардашьян-Уэст основала KKW Beauty в 2017 году, после выпуска успешной совместной коллекции наборов губных помад с Kylie Cosmetics. Ким сначала запустила только онлайн-продажи, но позже, в октябре 2019 года, выставила косметику в магазинах Ulta, что в прошлом году принесло ей выручку в $100 млн. KKW Beauty - один из нескольких бизнес-проектов Кардашьян-Уэст: она продолжает появляться в реалити-шоу своей семьи «Семейство Кардашьян», продает собственную линию белья Skims и продвигает мобильную игру Kim Kardashian Hollywood.