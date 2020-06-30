В Армении за сутки выявлено 415 случаев коронавируса: 751 пациент вылечился
30 июня 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 30 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 415 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 25,542, из которых активных кейсов - 10,904.
За сутки вылечился 751 пациент. Общее число выздоровевших составляет 14,048.
От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 443 - от коронавируса, еще 147 - от других заболеваний.
За все время проведен 111,844 тестов.
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