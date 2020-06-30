В Армении за сутки выявлено 415 случаев коронавируса: 751 пациент вылечился

PanARMENIAN.Net - В Армении 30 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 415 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 25,542, из которых активных кейсов - 10,904.

За сутки вылечился 751 пациент. Общее число выздоровевших составляет 14,048.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 443 - от коронавируса, еще 147 - от других заболеваний.

За все время проведен 111,844 тестов.