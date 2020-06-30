В РФ сообщили об эффективности трех прототипов вакцины от коронавируса
30 июня 2020 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Три прототипа российской вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», - рассказал он в интервью РИА Новости.
Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.
По словам Максютова, вакцину от коронавирусной инфекции испытывают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендуется, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности при сжатых сроках.
«Самое главное - это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, - это и есть самая большая сложность», - отметил он.
В конце мая Максютов рассказал, что ученые отобрали три наиболее перспективных препарата, испытав на чувствительных животных 25 вариантов вакцины.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса. Помимо новосибирского центра разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Минобороны.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 июня, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 из них уже проходят клинические испытания.
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