В РФ сообщили об эффективности трех прототипов вакцины от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Три прототипа российской вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.

По словам Максютова, вакцину от коронавирусной инфекции испытывают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендуется, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности при сжатых сроках.

«Самое главное - это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, - это и есть самая большая сложность», - отметил он.

В конце мая Максютов рассказал, что ученые отобрали три наиболее перспективных препарата, испытав на чувствительных животных 25 вариантов вакцины.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса. Помимо новосибирского центра разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Минобороны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 июня, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 из них уже проходят клинические испытания.