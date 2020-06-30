В России опять за сутки выявлено менее 7000 случаев коронавируса
30 июня 2020 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Коронавирус в России обнаружен у 647,849 человек. За минувшие сутки обнаружено 6693 новых случая заражения.
Всего с начала эпидемии умерли 9320 больных, 154 из них – за минувшие сутки, пишут «Ведомости».
От коронавируса вылечились 9220 человек за сутки. Число активных случаев – т. е. людей, продолжающих лечение, – впервые за последние три дня снизилось на 2681, сейчас показатель составляет 225,879 человек. Всего после коронавирусной инфекции выздоровели 412,650 человек в России.
В Москве общее число случаев достигло 221,598. Число активных случаев в Москве к 30 июня составляет 67,405. За все время наблюдения в Москве погибли 3796 больных.
Коронавирус в мире обнаружен у 10.3 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу случаев, первые два – США (2.5 млн) и Бразилия (1.3 млн). Число людей, умерших после заражением коронавирусом, превысило 505,000 человек.
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