В России опять за сутки выявлено менее 7000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - Коронавирус в России обнаружен у 647,849 человек. За минувшие сутки обнаружено 6693 новых случая заражения.

Всего с начала эпидемии умерли 9320 больных, 154 из них – за минувшие сутки, пишут «Ведомости».

От коронавируса вылечились 9220 человек за сутки. Число активных случаев – т. е. людей, продолжающих лечение, – впервые за последние три дня снизилось на 2681, сейчас показатель составляет 225,879 человек. Всего после коронавирусной инфекции выздоровели 412,650 человек в России.

В Москве общее число случаев достигло 221,598. Число активных случаев в Москве к 30 июня составляет 67,405. За все время наблюдения в Москве погибли 3796 больных.

Коронавирус в мире обнаружен у 10.3 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу случаев, первые два – США (2.5 млн) и Бразилия (1.3 млн). Число людей, умерших после заражением коронавирусом, превысило 505,000 человек.