ВШЭ: В РФ без введения ограничений жертвами коронавируса стали бы около 4 млн человек
30 июня 2020 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв коронавируса в России при наихудшем сценарии могло бы достигнуть почти 4 млн человек. Об этом сообщается в исследовании экспертов, опубликованном на сайте Высшей школы экономики.
Авторы доклада «Какого количества смертей от Covid-19 удалось избежать российскому обществу» оценивали возможные потери от эпидемии по двум моделям, одна из которых не учитывала карантинные меры и изменения в поведении людей, а другая учитывала их, пишет NEWSru.com.
Эксперты ВШЭ рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учтена официальная информация о количестве умерших от коронавируса, а также сведения о смертях людей, для которых коронавирус зафиксирован как сопутствующая причина смерти. Для оценки того, как могла бы развиваться эпидемия в России без установления ограничений, авторы использовали статистику стран, которые не вводили национальный карантин, в частности Бразилию.
Как указывают авторы исследования, в современном обществе есть три группы факторов, ограничивающих распространение вируса и предотвращающих смертность. Первая действует на уровне общества, и роль власти состоит только в своевременном информировании людей. Вторая группа факторов связана с политикой самого правительства – введение ограничений, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей. И третья группа факторов – это вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.
Согласно первой из моделей, построенных экспертами ВШЭ, при полном игнорировании эпидемии число жертв коронавируса могло бы достигнуть 3.8 миллиона человек. Сами авторы называют такую оценку завышенной: она могла бы быть реальной в случае утраты людьми способности к самообучению и рациональной обработке информации. К данному показателю авторы пришли при помощи логистической кривой, которая не учитывала влияние системы здравоохранения на распространение вируса.
Вторая, более реалистичная модель, которая учитывает систему здравоохранения, карантинные меры и их соблюдение гражданами, предсказывала 80 тысяч смертей от коронавируса в России. Именно меры правительства и ответственное поведение граждан и компаний, соблюдавших меры предосторожности, помогли сохранить названное число жизней, отмечается в исследовании.
Число зараженных в РФ достигло 647 тысяч, из которых умерли более 9000 человек. Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ему трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом в России, исходя из количества жителей страны и числа зараженных.
Он призвал российские власти объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. Нынешнюю статистику он назвал сложной для понимания. По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.
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