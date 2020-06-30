В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане за сутки выявлено рекордное число случаев заболевания коронавирусом - 544. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16,968.

Всего в стране умерли 206 человек с Covid-19, пишет РИА Новости.

«9368 человек вылечились, 206 скончались, 7393 продолжают лечение в больницах особого режима», - говорится в сообщении штаба.

С начала пандемии в стране было проведено 475,525 тестов.

Число случаев коронавируса в мире превысило 10.2 млн, более 505 тысяч человек умерли.