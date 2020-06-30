В Азербайджане зафиксирован рекордный суточный прирост случаев Covid-19
30 июня 2020 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане за сутки выявлено рекордное число случаев заболевания коронавирусом - 544. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16,968.
Всего в стране умерли 206 человек с Covid-19, пишет РИА Новости.
«9368 человек вылечились, 206 скончались, 7393 продолжают лечение в больницах особого режима», - говорится в сообщении штаба.
С начала пандемии в стране было проведено 475,525 тестов.
Число случаев коронавируса в мире превысило 10.2 млн, более 505 тысяч человек умерли.
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