СМИ: Евросоюз разрешит въезд для граждан Грузии

СМИ: Евросоюз разрешит въезд для граждан Грузии
30 июня 2020 - 16:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Ограничения на въезд в Европейский Союз, введенные из-за пандемии коронавируса для граждан многих государств, пока не будут полностью отменены. Судя по всему, лишь граждане 14 стран, в том числе и Грузия, получат возможность с 1 июля вновь свободно въезжать на территорию ЕС, передает агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев, пишет Deutsche Welle.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является прежде всего прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предшествующих двух недель - этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть «стабильной или снижающейся».

Гражданам стран, сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, пока не разрешается въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, Армении, где в сутки фиксируется 500-700 случаев коронавируса при численности населения в 3 млн.

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