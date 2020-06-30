Обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров

Обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров
30 июня 2020 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Принудительное обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей на форуме Microsoft.

Системный апдейт стал причиной увеличенного времени загрузки компьютеров и снижения количества отображаемых на экране кадров в секунду в играх. «После установки обновления у меня появились проблемы с загрузкой, и теперь я могу запускать Windows только в безопасном режиме», - заметил один из пользователей операционной системы, пишет Lenta.ru.

По мнению журналистов, проблемы вызваны апдейтом KB4559309, который добавляет в систему новую версию браузера Edge. При этом обновление является принудительным, то есть скачивается и устанавливается в автоматическом режиме и не требует пользовательского участия. Согласно сообщению издания, случаи замедления системы касаются ограниченного числа пользователей ОС.

Для владельцев копий Windows 10, столкнувшихся с замедлением системы, издание рекомендовало выполнить восстановление ОС или переустановить Windows.

Апдейт KB4559309, вместе с KB4541301 и KB4541302, является одним из последних обновлений операционной системы от Microsoft. Ранее пользователи Windows 7 обратили внимание на обновление, которое заменило браузер Microsoft Explorer на Edge. При этом выпущенная в 2009 году ОС не поддерживается производителем с января 2020 года.

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