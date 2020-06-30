«Доброта не спасла»: Гагик Царукян заразился коронавирусом

PanARMENIAN.Net - У одного из богатейших людей Армении, главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна подтвердился коронавирус.

На своей странице в Facebook политик опубликовал видео, в котором он же ранее говорит свою известную фразу: «добрых людей коронавирус не коснется».

«Фактически добрых людей коронавирус тоже не обходит стороной. Здоровья всем инфицированным!» - приписал Царукян к публикации видео.

Информацию о заражении Царукяна подтвердил его адвокат Эмин Хачатрян, пишет Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у 3 депутатов партии Царукяна - Ваге Энфиаджяна, Иветы Тоноян и Армана Абовяна. Все они в последнее время принимали участие в заседаниях парламента, а также участвовали в недавних митингах в поддержку Царукяна.