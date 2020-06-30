Арцах направит гумпомощь в США

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) направит гуманитарную помощь в США. Об этом сообщил глава парламентской фракции Демократической партии НКР Давид Мелкумян.

«В результате обсуждений с руководителями соответствующих государственных структур – председателем парламента, госминистром, министром иностранных дел – достигнута договоренность об отправке в штат Калифорния (США) изделий медицинского назначения, произведенных в Арцахе, с целью помочь дружественному американскому народу и армянской общине США в борьбе с коронавирусом», - отметил он.

По словам Мелкумяна, помощь невелика и скорее носит символический характер, но Арцах тем самым в рамках своих возможностей присоединится к мировой борьбе с коронавирусом.

Ранее политолог Сурен Саркисян предложил властям Арцаха отправить в США произведенные в Арцахе маски и алкогель. Данная инициатива вызвала широкий резонанс.