Арцах направит гумпомощь в США
30 июня 2020 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) направит гуманитарную помощь в США. Об этом сообщил глава парламентской фракции Демократической партии НКР Давид Мелкумян.
«В результате обсуждений с руководителями соответствующих государственных структур – председателем парламента, госминистром, министром иностранных дел – достигнута договоренность об отправке в штат Калифорния (США) изделий медицинского назначения, произведенных в Арцахе, с целью помочь дружественному американскому народу и армянской общине США в борьбе с коронавирусом», - отметил он.
По словам Мелкумяна, помощь невелика и скорее носит символический характер, но Арцах тем самым в рамках своих возможностей присоединится к мировой борьбе с коронавирусом.
Ранее политолог Сурен Саркисян предложил властям Арцаха отправить в США произведенные в Арцахе маски и алкогель. Данная инициатива вызвала широкий резонанс.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ВОЗ отправит в Китай экспертов для поиска источника Covid-19 Мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка, заявил глава ВОЗ
«Доброта не спасла»: Гагик Царукян заразился коронавирусом На своей странице в Facebook политик опубликовал видео, в котором говорит, что «добрых людей коронавирус не коснется»
Обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров Системный апдейт стал причиной увеличенного времени загрузки компьютеров
СМИ: Евросоюз разрешит въезд для граждан Грузии С 1 июля в Евросоюз разрешат въезжать гражданам 14 государств