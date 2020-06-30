ВОЗ отправит в Китай экспертов для поиска источника Covid-19
30 июня 2020 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.
«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка», - объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Deutsche Welle.
Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус. Он призвал не терять надежду.
Вспышка заболевания Covid-19 произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у более 10.3 млн жителей планеты, а свыше 506,000 человек скончались от последствий вызываемой им болезни. Больше всего заражений (2.5 млн случаев) и летальных исходов (около 126,000) - в США.
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