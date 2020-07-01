МИД Армении: Звучащие из Баку воинственные заявления мешают подготовке народов к миру

PanARMENIAN.Net - 30 июня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.

В то же время Мнацаканян подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

Во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.

Были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.

Последняя видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 21 апреля.