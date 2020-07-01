МИД Армении: Звучащие из Баку воинственные заявления мешают подготовке народов к миру

МИД Армении: Звучащие из Баку воинственные заявления мешают подготовке народов к миру
1 июля 2020 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 июня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.

В то же время Мнацаканян подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

Во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.

Были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.

Последняя видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 21 апреля.

 Самое значимое
Путин поздравил президента Армении с Новым годомПутин поздравил президента Армении с Новым годом
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС законСенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследованияРПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
МИД Армении - гражданам: Грузия запрещает въезд иностранцев, возвращаться только воздухом
Пашинян: Армянофобия - государственная политика и кредо Азербайджана
Глава КС Армении обвинен в злоупотреблении полномочиями
Фракция «Светлая Армения» отказалась от участия в заседании парламента РА
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Москве задержаны активисты: Они выложили телами цифру 2036 Муниципальных депутатов и участников Pussy Riot доставили в отдел МВД России по району Китай-город
Пашинян: Смертность в Армении в июне выросла на 30% Из 10,900 активных больных коронавирусом 2026 находятся на лечении в больнице
Adidas, Microsoft, Coca-Cola и другие бойкотируют Facebook Каждый день к бойкоту присоединяются все новые компании
В РФ за день от коронавируса умерли более 200 человек За сутки полностью выздоровел 10,281 пациент