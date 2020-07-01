МИД Армении: Звучащие из Баку воинственные заявления мешают подготовке народов к миру
1 июля 2020 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 июня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.
В то же время Мнацаканян подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.
Во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.
Были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.
Последняя видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 21 апреля.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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