В Молдове преступная группа подпольно производила вертолеты
1 июля 2020 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Молдавские правоохранительные органы сообщили о разоблачении организованной группы людей, которая специализировалась на незаконном производстве вертолетов.
Правоохранители в течение нескольких месяцев следили за незаконным производством вертолетов в Криулянском районе, пишет «Европейская правда».
Более 10 вертолетов, внешне похожих на модель Ka-26, производили в подпольных условиях и планировали экспортировать в страны СНГ.
Правоохранители продолжают обыски на базе, где производили вертолеты, и в домах подозреваемых. Никаких документов о происхождении деталей и оборудования, а также никаких разрешений на производство подозреваемые предъявить не смогли.
Отмечается, что большинство участников производственного процесса, а также организаторы и руководители подпольного производства - жители приднестровского района.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «контрабанда летательного аппарата двумя или более лицами».
За это преступление подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
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