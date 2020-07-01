Мхитарян останется в Италии: «Рома» и «Арсенал» достигли соглашения

PanARMENIAN.Net - «Рома» достигла соглашения с «Арсеналом» о трансфере армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на постоянной основе. Об этом сообщил итальянский клуб.

Арендная сделка по Мхитаряну, действовавшая до конца июня, продлена до фактического завершения сезона. После ее окончания Мхитарян подпишет с «Ромой» новое соглашение на следующий сезон.

Сам футболист написал в Facebook, что его история с «Ромой» продолжается.

«Рад, что нам, наконец, удалось договориться о моем выступлении за «Рому» до конца сезона. Достигнута предварительная договоренность и о будущем сезоне. Рад, что остаюсь, ведь есть вещи, которых я здесь еще не достиг», – отметил Мхитарян.

По словам игрока, он с нетерпением ожидает завершения нынешнего футбольного сезона с высокими результатами и начала следующего, на котором хочет сконцентрироваться.

В этом сезоне 31-летний армянин провел 22 матча, забив 6 мячей.