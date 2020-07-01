Мхитарян останется в Италии: «Рома» и «Арсенал» достигли соглашения
1 июля 2020 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - «Рома» достигла соглашения с «Арсеналом» о трансфере армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на постоянной основе. Об этом сообщил итальянский клуб.
Арендная сделка по Мхитаряну, действовавшая до конца июня, продлена до фактического завершения сезона. После ее окончания Мхитарян подпишет с «Ромой» новое соглашение на следующий сезон.
Сам футболист написал в Facebook, что его история с «Ромой» продолжается.
«Рад, что нам, наконец, удалось договориться о моем выступлении за «Рому» до конца сезона. Достигнута предварительная договоренность и о будущем сезоне. Рад, что остаюсь, ведь есть вещи, которых я здесь еще не достиг», – отметил Мхитарян.
По словам игрока, он с нетерпением ожидает завершения нынешнего футбольного сезона с высокими результатами и начала следующего, на котором хочет сконцентрироваться.
В этом сезоне 31-летний армянин провел 22 матча, забив 6 мячей.
Самое значимое
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Москве задержаны активисты: Они выложили телами цифру 2036 Муниципальных депутатов и участников Pussy Riot доставили в отдел МВД России по району Китай-город
Пашинян: Смертность в Армении в июне выросла на 30% Из 10,900 активных больных коронавирусом 2026 находятся на лечении в больнице
Adidas, Microsoft, Coca-Cola и другие бойкотируют Facebook Каждый день к бойкоту присоединяются все новые компании
В РФ за день от коронавируса умерли более 200 человек За сутки полностью выздоровел 10,281 пациент