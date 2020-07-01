Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 523 случая, 515 человек вылечились
1 июля 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 26,065, из которых активных кейсов - 10,900.
За сутки вылечились 515 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 14,563.
От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 2 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 453 - от коронавируса, еще 149 - от других заболеваний.
За все время проведено 113,665 тестов.
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