Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 523 случая, 515 человек вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 1 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 26,065, из которых активных кейсов - 10,900.

За сутки вылечились 515 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 14,563.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 2 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 453 - от коронавируса, еще 149 - от других заболеваний.

За все время проведено 113,665 тестов.