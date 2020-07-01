Жертвы Вайнштейна получат около $19 млн

PanARMENIAN.Net - Жертвы американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, получат около $19 млн. Об этом говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, пишет РИА Новости.

«Мы помогли добиться получения 19 миллионов долларов для перенесших сексуальное насилие и домогательства Харви Вайнштейна», — написала Джеймс в Twitter.

Как следует из заявления генпрокурора, выплата еще должна быть одобрена судами по делам о банкротстве и окружными судами.

Как отмечается на сайте генпрокурора, соглашение предполагает, что женщины, которые оказались во враждебной рабочей среде или подверглись сексуальным домогательствам, дискриминации по половому признаку во время работы в The Weinstein Company, а также подверглись сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна, имеют право на получение компенсации через фонд компенсации жертвам в размере 18,875,000 долларов.

В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.