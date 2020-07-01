В Арцахе выявлен новый очаг заражения коронавирусом
1 июля 2020 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике), в городе Шуши выявлен новый очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Отмечается, что выявлен 1 случай заражения, группа контактировавших граждан уже изолирована. Работы по выявлению круга контактировавших с зараженным лиц продолжаются.
Таким образом, общее число случаев коронавируса в Арцахе достигло 119. За сутки выздоровели 14 человек, всего - 101.
По положению на 1 июля, изолированы 58 человек, на лечении находятся 18. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
В общей сложности в Арцахе протестирован 1961 человек.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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