В Арцахе выявлен новый очаг заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике), в городе Шуши выявлен новый очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что выявлен 1 случай заражения, группа контактировавших граждан уже изолирована. Работы по выявлению круга контактировавших с зараженным лиц продолжаются.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в Арцахе достигло 119. За сутки выздоровели 14 человек, всего - 101.

По положению на 1 июля, изолированы 58 человек, на лечении находятся 18. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В общей сложности в Арцахе протестирован 1961 человек.