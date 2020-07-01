Ливану грозит голод 1915-1918 годов

PanARMENIAN.Net - В Ливане назревает глубокий экономический кризис, который может привести к повторению великого голода, который был в стране в 1915-1918 гг, пишет The Telegraph.

Ливанская экономика переживает один из крупнейших кризисов со времен гражданской войны 1975-1990 гг. За несколько последних месяцев, с октября, когда в стране начались общенациональные антикоррупционные протесты, ливанская лира обесценилась на черном рынке почти на 80%.

Хотя официальный курс ливанской лиры к доллару составляет один к 1500 лир, на черном рынке американские доллары можно приобрести за 7500 ливанских лир.

Пекарни в стране несколько дней назад остановили распределение хлеба на фоне повышения курса доллара и отказа правительства поднять цены. С 25 июня пекари решили прекратить доставку хлеба в продуктовые магазины и на рынки, чтобы избежать издержек на сбыт. Тем самым, у пекарен образовались длинные очереди.

Цена нахлеб с 1 июля повысилась более чемна30%. Как заявил министр экономики страны Рауль Наэме, подобное решение было принято после подробного анализа сложившихся экономических условий.

Согласно недавнему докладу ООН, цены на продовольственные товары выросли на 56% с октября. Отмечается, что в период с середины марта по май они выросли на 50%.

В результате пандемии безработица стремительно растет, величина заработной платы резко падает, а цены продолжают стремительно расти. Ливан также принял около 1.5 млн беженцев - это самый большой показатель на душу населения в мире.

ВЛиване 17октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан повсей стране вышли наантиправительственные демонстрации стребованием провести эффективные экономические реформы, привлечь кответственности политиков, замешанных вкоррупции, ивернуть украденные изгосбюджета средства. Вноябре нафоне беспорядков подало вотставку правительство Саада Харири.

Вконце января президент страны утвердил кабинет министров воглаве сДиябом, однако массовые демонстрации встране неостановились. Улицы ливанских городов утихли лишь споявлением угрозы распространения коронавируса ивведением встране режима «гражданской мобилизации». Однако ужевапреле вТриполи, Бейруте иСайде люди вновь вышли надемонстрации, которые переросли вмассовые погромы споджогами банков истолкновениями сармией иполицией.