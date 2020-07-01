Коалы в австралийском Новом Юж. Уэльсе могут вымереть через 30 лет
1 июля 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Коалы в австралийском штате Новый Южный Уэльс могут вымереть к 2050 году, если не принять срочные меры по защите их среды обитания. К такому выводу пришли представители верхней палаты парламента штата, которые проводили расследование по этой теме и опубликовали доклад.
«Еще до разрушительных лесных пожаров 2019-2020 года было понятно, что коалы в Новом Южном Уэльсе, которые уже находились под угрозой исчезновения, были в большой беде», - говорится в предисловии к докладу от имени председателя комитета парламента штата Кейт Фаерман, пишет РИА Новости.
Также на сокращение популяции влияли работы по очистке земель для нужд сельского хозяйства, строительства, горнодобывающей отрасли и лесозаготовок, а также изменение климата. При этом в штате часто бывали сильные засухи.
Председатель отметила, что официальные данные, по которым в штате насчитывается 36 тысяч коал, устарели. По ее словам, при пожарах погибло пять тысяч коал, хотя, вполне возможно, что намного больше.
Комиссия постановила, что законы, направленные на защиту популяции коал и их среды обитания, «неприемлемы». Для изменения ситуации парламентарии предложили 42 рекомендации, в числе которых необходимость пересчитать коал, уделять приоритетное внимание защите животных при планировании городского развития, запрет на вырубку старовозрастных лесов, помощь фермерам, «которые защищают землю, а не очищают ее». Также предлагается создать национальный парк для того, чтобы коалы могли находиться там в безопасности.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года, выгорели миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более двух тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных.
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