Освенцим открылся для посетителей

PanARMENIAN.Net - В Польше государственный музей «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме с 1 июля возобновляет работу и снова открыт для посещений.

12 марта мемориал на месте трех бывших нацистских концентрационных лагерей закрылся для посетителей. Экскурсии проводить больше было нельзя. 328 гидов, проводящих экскурсии на 19 языках, лишились заработка.

В настоящее время в музее действуют стандартные правила безопасности: соблюдение дистанции, защитные маски, одностороннее движение по территории, в группе, отправляющейся на экскурсию с гидом, - не более 15 человек, предварительная регистрация посетителей в режиме онлайн, пишет Deutsche Welle.

Вход в музей - бесплатный, поэтому регистрация - это не покупка билета, а способ путем распределения желающих прийти сюда избежать слишком больших скоплений людей в одно и то же время.

Платными являются только экскурсии с гидами. По мнению создателей и сотрудников музея, плата за вход оскорбила бы память погибших, а также тех пожилых людей, которые были узниками в Освенциме и до сих пор приходят сюда и выступают перед молодежью, рассказывая о тех ужасных временах. Но каждый посетитель на выходе может сделать добровольный взнос в фонд музея.