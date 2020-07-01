Освенцим открылся для посетителей
1 июля 2020 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Польше государственный музей «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме с 1 июля возобновляет работу и снова открыт для посещений.
12 марта мемориал на месте трех бывших нацистских концентрационных лагерей закрылся для посетителей. Экскурсии проводить больше было нельзя. 328 гидов, проводящих экскурсии на 19 языках, лишились заработка.
В настоящее время в музее действуют стандартные правила безопасности: соблюдение дистанции, защитные маски, одностороннее движение по территории, в группе, отправляющейся на экскурсию с гидом, - не более 15 человек, предварительная регистрация посетителей в режиме онлайн, пишет Deutsche Welle.
Вход в музей - бесплатный, поэтому регистрация - это не покупка билета, а способ путем распределения желающих прийти сюда избежать слишком больших скоплений людей в одно и то же время.
Платными являются только экскурсии с гидами. По мнению создателей и сотрудников музея, плата за вход оскорбила бы память погибших, а также тех пожилых людей, которые были узниками в Освенциме и до сих пор приходят сюда и выступают перед молодежью, рассказывая о тех ужасных временах. Но каждый посетитель на выходе может сделать добровольный взнос в фонд музея.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
Пашинян: Смертность в Армении в июне выросла на 30% Из 10,900 активных больных коронавирусом 2026 находятся на лечении в больнице
Коалы в австралийском Новом Юж. Уэльсе могут вымереть через 30 лет На сокращение популяции влияли работы по очистке земель для нужд сельского хозяйства, строительства
Ливану грозит голод 1915-1918 годов Ливанская экономика переживает один из крупнейших кризисов со времен гражданской войны 1975-1990 гг
В США приостановлен выход книги племянницы Трампа «Как моя семья создала самого опасного человека в мире» По словам брата Трампа, книга нарушает соглашение о неразглашении