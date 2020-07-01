В РФ за день от коронавируса умерли более 200 человек

PanARMENIAN.Net - В России за сутки выявили 6556 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Шестой день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000.

Общее число случаев заражения в стране составляет 654,405 в 85 регионах. Умерли за день 216 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9536, пишут «Ведомости».

За сутки полностью выздоровел 10,281 пациент, за все время эпидемии выздоровел 422,931. Продолжают лечение 221,938 больных.

В Москве общее число случаев заражения достигло 222,209. Лечение продолжают 66,185 человек. С начала пандемии в Москве скончался 3831 пациент.

Число случаев коронавирус в мире, по данным на 1 июля, превысило 10.4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2.6 млн из них приходится на США, более 1.4 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев.