Adidas, Microsoft, Coca-Cola и другие бойкотируют Facebook
1 июля 2020 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook стала объектом бойкота со стороны большого количества крупнейших рекламодателей мира. В рамках кампании #StopHateForProfit (рус. #НетНенавистиРадиВыгоды) международные бренды начали отказываться от сотрудничества с Марком Цукербергом, так как платформа, по их мнению, не предпринимает достаточных мер, чтобы остановить распространение дезинформации и ненавистнических высказываний.
В список компаний, отказавшихся от размещения рекламы на Facebook, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever и многие другие. Некоторые из них также прекратили сотрудничество с Instagram, являющимся подразделением Facebook, пишет Gazeta.ru.
Каждый день к бойкоту присоединяются все новые компании. Началом этой кампании стали обвинения со стороны нескольких правозащитных организаций, которые утверждают, что руководство Facebook позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».
По данным CNN, на долю крупнейших 100 брендов, размещающих рекламу в Facebook, приходится лишь около 6% доходов. Остальной процент принадлежит малому и среднему бизнесу.
Только за первый квартал 2020 года Facebook заработал на рекламе свыше $17 млрд - бизнес-модель социальной сети предполагает бесплатный доступ ко всем услугам, но получение прибыли с продажи объявлений в ленте новостей.
Потеря крупных брендов в результате бойкота может больно ударить по имиджу компании, но вряд ли повлияет на ее доход, основная часть которого поступает от миллиона более мелких организаций. Их бизнес тесно завязан на рекламе в Facebook, а потому они не могут позволить себе отказаться от размещения и присоединиться к акции протеста.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
Пашинян: Смертность в Армении в июне выросла на 30% Из 10,900 активных больных коронавирусом 2026 находятся на лечении в больнице
Коалы в австралийском Новом Юж. Уэльсе могут вымереть через 30 лет На сокращение популяции влияли работы по очистке земель для нужд сельского хозяйства, строительства
Ливану грозит голод 1915-1918 годов Ливанская экономика переживает один из крупнейших кризисов со времен гражданской войны 1975-1990 гг
В США приостановлен выход книги племянницы Трампа «Как моя семья создала самого опасного человека в мире» По словам брата Трампа, книга нарушает соглашение о неразглашении