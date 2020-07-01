Adidas, Microsoft, Coca-Cola и другие бойкотируют Facebook

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook стала объектом бойкота со стороны большого количества крупнейших рекламодателей мира. В рамках кампании #StopHateForProfit (рус. #НетНенавистиРадиВыгоды) международные бренды начали отказываться от сотрудничества с Марком Цукербергом, так как платформа, по их мнению, не предпринимает достаточных мер, чтобы остановить распространение дезинформации и ненавистнических высказываний.

В список компаний, отказавшихся от размещения рекламы на Facebook, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever и многие другие. Некоторые из них также прекратили сотрудничество с Instagram, являющимся подразделением Facebook, пишет Gazeta.ru.

Каждый день к бойкоту присоединяются все новые компании. Началом этой кампании стали обвинения со стороны нескольких правозащитных организаций, которые утверждают, что руководство Facebook позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».

По данным CNN, на долю крупнейших 100 брендов, размещающих рекламу в Facebook, приходится лишь около 6% доходов. Остальной процент принадлежит малому и среднему бизнесу.

Только за первый квартал 2020 года Facebook заработал на рекламе свыше $17 млрд - бизнес-модель социальной сети предполагает бесплатный доступ ко всем услугам, но получение прибыли с продажи объявлений в ленте новостей.

Потеря крупных брендов в результате бойкота может больно ударить по имиджу компании, но вряд ли повлияет на ее доход, основная часть которого поступает от миллиона более мелких организаций. Их бизнес тесно завязан на рекламе в Facebook, а потому они не могут позволить себе отказаться от размещения и присоединиться к акции протеста.