Британия упростит процедуру выдачи вида на жительство для жителей Гонконга

PanARMENIAN.Net - Великобритания упрощает процедуру получения вида на жительство для почти трех миллионов жителей Гонконга. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в Палате общин британского парламента, комментируя принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

«Мы ясно заявляли, что если Китай продолжит идти по этому пути, мы введем новые правила для тех, кто обладает статусом британских подданных за рубежом, чтобы они могли въехать в Великобританию, предоставив им временный вид на жительство. Это именно то, что мы сделаем сейчас», - сказал Джонсон, пишет ТАСС.

По его словам, это позволит многим гонконгцам «жить и работать в Великобритании, а потом подать на гражданство».

Само принятие закона в КНР Джонсон назвал «явным и грубым нарушением» Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип «одна страна - две системы». Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.