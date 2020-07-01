Пашинян: Смертность в Армении в июне выросла на 30%

PanARMENIAN.Net - В Армении смертность в июне возросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил 1 июля премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Ранее я говорил вам, что в первые пять месяцев 2020 года у нас было меньше смертей, чем в прошлом году, но в июне у нас было примерно на 30% больше смертей, чем в июне прошлого года. Конечно, это изменение не полностью связано с коронавирусом, но текущая ситуация с коронавирусом значительно способствует этому фактору», - сказал Пашинян.

По его словам, по состоянию на 1 июля, из 10,900 активных больных коронавирусом 2026 находятся на лечении в больнице. Из них 536 находятся в тяжелом состоянии, 117 - в критическом, у 1730 - пневмония.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 26,065. Общее число выздоровевших составляет 14,563. От последствий вируса умерли 453 человека, еще 149 - от других заболеваний.