В Москве задержаны активисты: Они выложили телами цифру 2036

PanARMENIAN.Net - В Москве, на Красной площади, задержали восемь участников акции «2036», которые легли группами на брусчатке, своими телами сформировав эти цифры.

2036 - это год, до которого Владимир Путин сможет оставаться президентом России в случае закрепления изменений в Конституции РФ, одна из которых предполагает обнуление всех его предыдущих сроков.

Среди участников были муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, члены движения Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, а также активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Все они доставлены в отдел МВД России по району Китай-город, пишет Deutsche Welle.

Между тем позднее 1 июля активисты движения «Нет!» устроят акцию против поправок на Пушкинской площади в Москве.

В России проходит главный день всенародного голосования, которое из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 началось еще 25 июня и было растянуто на неделю, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

По всей стране открыты более 96.5 тысячи участков, в голосовании имеют право участвовать около 110,5 миллиона избирателей. В ходе референдума им предлагается решить вопрос об изменении сразу 22 статей Основного закона страны, при этом проголосовать россияне могут либо «За», либо «Против» всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Вынесенные на всенародное голосование поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.