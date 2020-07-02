Bentley представил новый роскошный внедорожник Bentayga

PanARMENIAN.Net - Компания Bentley представила новый роскошный внедорожник Bentayga. Это первый автомобиль компании, выпущенный в рамках стратегии Beyond100.

Основоположник сегмента роскошных SUV был серьезно модернизирован, что позволило сделать новый Bentayga невероятно мощным, роскошным и практичным автомобилем. Он был спроектирован, разработан и собран вручную в городе Крю (Англия) и продолжит историю успеха, начатую его предшественником.

Новый дизайн экстерьера внедорожника воплощает ДНК бренда Bentley, что также актуально для дизайна всех автомобилей модельного ряда и позволяет марке предлагать клиентам самую актуальную и современную линейку среди всех автопроизводителей роскошных моделей.

Массивная увеличенная матричная решетка радиатора приняла более вертикальное положение, а в дизайне новых интеллектуальных светодиодных матричных фар, стилизованных под граненый хрусталь, легко узнать классический почерк Bentley. Более внушительный передний бампер символизирует невероятную динамику автомобиля. Впервые Bentayga оснащается стеклоочистителями с подогревом и форсунками на поводках – по 22 форсунки на каждом.

Дизайн задней части автомобиля также был полностью переработан: модель получила новую, во всю ширину кузова крышку багажного отсека с встроенными фонарями. Для достижения исключительной чистоты линий дизайнеры перенесли номерной знак ниже к бамперу.

«Салон Bentayga и до этого восхищал исключительным качеством сборки, расслабляющей атмосферой и ощущением роскоши. В дополнение к очевидной модернизации центральной консоли, сидений и обивки дверей в модели реализованы незаметные на первый взгляд изменения, которые играют важную роль в формировании общего облика нового Bentayga. Например, новые горизонтальные подлокотники в отделке дверей или уникальная прострочка в отделке сидений, подчеркивающая, насколько кропотливую работу провела команда дизайнеров при создании этой модели. Новый Bentayga подарит своим владельцам множество приятных открытий», - заявил глава отдела дизайна интерьера Bentley Motors Даррен Дэй.

Изменения затронули и дизайн интерьера, получивший высокую оценку владельцев предыдущей модели. Ключевая особенность интерьера автомобиля – абсолютно новые сиденья и отделка, а также увеличенное пространство для ног задних пассажиров. Впервые в автомобиле Bentley появилась темная отделка салона с ромбовидным рисунком и эффектом матового алюминия.

Информационно-развлекательная система нового поколения оснащена 10,9-дюймовым дисплеем сверхвысокого разрешения и усовершенствованными технологиями подключения.

Оснащенный двигателем V8, новый Bentayga объединяет в себе динамические характеристики суперкара и практичность в каждодневных поездках. Вслед за модификацией V8 также будут представлены версии plug-in Hybrid и Speed с двигателем W12. Бензиновый 4-литровый двигатель Bentayga V8 с двойным турбонаддувом развивает впечатляющие 550 л. с. мощности и 770 Н•м крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 4.5 секунды, а максимальная скорость Bentayga может достигать 290 км/ч. Лучшие в классе характеристики Bentayga V8 дополняют показатели запаса хода (746 км) и уровня выбросов CO2 (260 г/км). Превосходная топливная экономичность (11,4 л/100 км) – результат применения системы отключения цилиндров, позволяющей двигателю в определенных условиях работать на четырех цилиндрах из восьми без потери динамики.

Вслед за Bentayga V8 в линейке появится версия Hybrid – первый в сегменте плагин-гибридный автомобиль. Взяв лучшее от своего предшественника, Bentayga Hybrid станет самой экономичной моделью Bentley за всю историю и новым шагом компании на пути к электрификации.

Версия Speed, которая также не заставит себя ждать, получит превосходную динамику и еще более решительный дизайн. Оснащенная знаменитым 6-литровым двигателем W12 TSI, модель Speed по праву находится на вершине линейки Bentayga.

Bentley Motors – самый востребованный в мире бренд роскошных автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе Крю (Англия). Здесь же сосредоточена вся ее основная деятельность, включая создание дизайнерских решений, научные исследования и разработки, а также проектирование и производство четырех модельных линеек автомобилей: Continental, Flying Spur и Bentayga.

Уникальность британских брендов роскошных автомобилей, таких как Bentley, заключается в сочетании искусной ручной работы, традиции которой передаются из поколения в поколение, с инженерным опытом и передовыми технологиями. Компания сохранила лучшее наследие британских производителей предметов роскоши. На заводе Bentley в Крю работает около 4000 человек.