ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса

PanARMENIAN.Net - Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет The Washington Post.

«Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — отметил глава ВОЗ.

По его словам, ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».

Ранее в ВОЗ сообщили, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca опережает другие компании в разработке вакцины от коронавируса. А опытная вакцина разработки американской компании инженера-армянина Нубара Афеяна Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля.