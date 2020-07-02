В Армении за сутки выявлено 593 случая Covid-19, вылечились 473 человека
2 июля 2020 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 2 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 593 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 26,658, из которых активных кейсов - 11,010.
За сутки вылечились 473 пациента. Общее число выздоровевших составляет 15,036.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 459 - от коронавируса, еще 153 - от других заболеваний.
За все время проведено 115,765 тестов.
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