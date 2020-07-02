В Армении 650 больных коронавирусом находятся в тяжелом и критическом состоянии

В Армении 650 больных коронавирусом находятся в тяжелом и критическом состоянии
2 июля 2020 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 650 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Из них 44 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам министра, ситуация с системой здравоохранения остается в том же состоянии: реанимационные отделения переполнены. Торосян отметил, что по состоянию на 2 июля 11 человек ждут госпитализации дома, 4 из них - в состоянии средней степени тяжести, а 7 - в легкой.

Министр отметил, что около 80 человек ждут перевода в больницы, где лечат коронавирус.

По словам Торосяна, действия правительства должны быть продолжительными, так как опыт показывает, что соблюдение антиэпидемических правил является эффективным.

По состоянию на 2 июля, число случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 26,658. В общей сложности от коронавируса умерло 459, а по другим причинам - 153 человека. Общее количество вылечившихся составляет 15,036.

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