В США призывают Турцию оставить Святую Софию музеем

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии в мечеть и оставить этому сооружению статус музея.

«Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», - говорится в его заявлении, пишет «Интерфакс».

По мнению Помпео, то, что собор является музеем, позволило людям со всего мира любоваться им. По мнению главы госдепа, такой музей - пример «моста» между различными традициями и культурами. «Мы намерены работать с властями Турции над вопросами, вызывающими общий интерес, включая сохранение религиозных и культурных объектов», - подчеркивается в заявлении.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.