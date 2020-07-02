В Британии «Тайную вечерю» изобразили с темнокожим Иисусом

PanARMENIAN.Net - На алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир появилась вариация фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с темнокожим Иисусом Христом.

Изображение разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), пишет Esquire.ru.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека. Менее чем через неделю после его призыва в Сент-Олбанском соборе появилась эта картина.

«Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости. Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — объяснил настоятель собора.

Произведение с темнокожим Христом написала художница Лорна Мэй Уодсворт в 2009 году. Иисуса она писала с темнокожего Тафари Хиндса — уроженца Ямайки.

«Эксперты согласны в том, что у него (Христа) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось. То, как я его изображаю, настолько же «точно», как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца», — рассказала сама художница.

В 2019 году в это полотно выстрелил из пневматического оружия неизвестный мужчина, который был не согласен с таким изображением Христа. Где именно тогда висела картина, не уточняется.

Движение Black Lives Matter появилось в США в 2013 году после того, как был оправдан патрульный Джордж Циммерман, совершивший убийство афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Движение вспыхнуло с новой силой после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая 2020 года. Флойда задушил полицейский во время задержания по подозрению в обналичивании поддельного чека в магазине. Из-за этого в Штатах около месяца бушуют протесты, перетекающие в массовые беспорядки. На подобные акции стали выходить люди по всему миру.