В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 939.

Число выздоровевших пациентов выросло до 817. Активных пациентов осталось 107, еще 15 человек скончались.

В карантине находится 3080 человека, под наблюдением врачей – 242.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.