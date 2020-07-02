В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса
2 июля 2020 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 939.
Число выздоровевших пациентов выросло до 817. Активных пациентов осталось 107, еще 15 человек скончались.
В карантине находится 3080 человека, под наблюдением врачей – 242.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.
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