В РФ число случаев коронавируса превысило 660,000

В РФ число случаев коронавируса превысило 660,000
2 июля 2020 - 15:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за минувшие сутки было выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В 32.1% новых случаев у заболевших не было симптомов заражения вирусом.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 661,165 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев держится седьмой день подряд, пишут «Ведомости».

За минувшие сутки в России скончались 147 пациентов. У них была диагностирована двусторонняя пневмония. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 9683. За весь период выздоровели 428,978 человек, более 222,504 заразившихся коронавирусной инфекцией продолжают лечение.

Всего в мире коронавирус обнаружен уже у более чем 10.7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заболевших находится на третьем месте в мире. На первом месте США с 2.68 млн заболевших, на втором – Бразилия с 1.44 млн случаев.

Photo. TASS
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