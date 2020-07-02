В Кремле считают итоги голосования по Конституции «триумфальным референдумом о доверии Путину»

PanARMENIAN.Net - В Кремле «считают триумфом» результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», – пояснил он, пишут «Ведомости».

Легко было спрогнозировать высокий уровень интереса к поправкам, добавил он. «Но такую высочайшую явку и такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно», – отметил Песков.

Ранее Центризбирком сообщил, что после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77.92% россиян, высказались против 21.27%. Явка составила 67.97%.

1 июля в России прошел главный день всенародного голосования, которое из-за пандемии коронавируса началось еще 25 июня и было растянуто на неделю. В ходе референдума им предлагалось решить вопрос об изменении сразу 22 статей Основного закона страны, при этом проголосовать россияне могли либо «За», либо «Против» всего пакета поправок. Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Вынесенные на всенародное голосование поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года.