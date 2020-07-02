Серебренников: У меня нет денег на возмещение ущерба Минкультуры

PanARMENIAN.Net - Осужденный на три года лишения свободы условно российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег для возмещения многомиллионного ущерба Минкультуры.

«Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет», – заявил он в интервью изданию The Hollywood Reporter, пишут «Ведомости».

Он также заявил, что в день оглашения приговора был готов к реальному сроку. «Я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови», – сказал он. Серебренников считает, что его хотели «сделать виновным во всем». В чем именно, он не стал уточнять. Серебренников также заявил, что не согласен с приговором. Он надеется, что «придет день», когда его оправдают.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800,000 руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.