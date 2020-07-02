Испанский арт-дилер сообщил об обнаружении утерянной 65 лет назад картины Фриды Кало
2 июля 2020 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Арт-дилер Кристофер Лопез из Испании заявил, что отыскал картину «Раненный стол» (La mesa herida) мексиканской художницы Фриды Кало, утерянную в 1955 году.
Последний раз полотно видели на выставке в Варшаве, затем оно исчезло, пишет Bird in Flight.
Работа «Раненый стол» была написана в 1940 году после развода Кало с Диего Риверой.
Лопез утверждает, что картина находится в Лондоне, где ее владелец, имя которого не раскрывают, хочет получить за полотно более €40 миллионов евро.
Эксперты уверены: это - еще одна копия утерянной работы. Другая копия хранится в художественном музее немецкого Баден-Бадена. По словам искусствоведа Хельги Пригниц-Пода, картина Кало была написана на дереве, а не на холсте. По описанию Лопеза, найденная им работа сделана на холсте.
Как отмечает The New York Times, Кристофер Лопез не слишком известен в мире искусства. Он заявил, что специалисты подтвердили подлинность обнаруженного полотна, но отказался назвать их имена.
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